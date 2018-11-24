В Киеве под колесами Hyundai погиб мужчина, который убегал с украденными вещами. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

О этом сообщает "Вартові еспресо".

По словам свидетеля - погибший украл у него личные вещи в торговом центре, мужчина это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai.

Врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно, мужчина скончался на месте происшествия.

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