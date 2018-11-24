Украл и умер: вор погиб при попытке сбежать [ Редактировать ]
В Киеве под колесами Hyundai погиб мужчина, который убегал с украденными вещами. Он перебегал дорогу в неположенном месте.
О этом сообщает "Вартові еспресо".
По словам свидетеля - погибший украл у него личные вещи в торговом центре, мужчина это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai.
Врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно, мужчина скончался на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что уборщицу приговорили к 10 годам из-за лжи.
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