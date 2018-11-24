Смерть для желудка: самые вредные напитки [ Редактировать ]
Некоторые напитки содержа в себе "тяжелые" или слишком многочисленные ингредиенты, с усвоением которых система пищеварения может не справиться. Первым при этом страдает желудок, отмечают врачи. Об этом пишет "Медицина 2.0".
Научные специалисты составили перечень напитков, употребление которых является серьезным испытанием, с которым ваш желудок может и не справиться. В этот список вошли следующие напитки:
Алкоголь. Спиртное, считают терапевты, оказывается наиболее агрессивным для желудка: всегда нужно помнить, что любой алкоголь является токсином. Поэтому, раз уж не получается не выпивать совсем, употреблять алкогольные напитки строго в небольших количествах.
К числу особенно вредных ученые относят крепкие алкогольные напитки, а также и те, в которых содержится сахар и много химических добавок. Лишенные питательных веществ, но при этом изобилующие калориями и "химией", такие напитки – это удар по слизистой, а также по сбалансированному микробиому. По мнению ученых, таковыми являются напитки агуардьенте, амаретто, анисовый ликер, водка, а также коктейли из спиртного с газированными напитками.
"Для приготовления коктейлей часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками типа колы. Подобная комбинация делает коктейли "калорийной бомбой" и резко повышает концентрацию алкоголя в крови в процессе усвоения", - рассказали медработники.
Стимулирующие напитки. К ним относятся тонизирущие и кофеинизированные виды - кофе, чай, газированные напитки. Ученые отметили, что злоупотребление ими способно вызывать вздутие живота и повреждать слизистую оболочку желудка, приводя к эрозиям и язвам.
Энергетические напитки. Смесь алкоголя и стимулирующих компонентов напитков в самых тяжелых случаях может привести к развитию алкогольной комы. Также среди последствий их употребления - нарушения пищеварения, расстройства метаболизма, сбой в механизмах сна.
Читайте также, какой цветок может спасти от рака.
по теме
Алкоголь может стать "лекарcтвом" против рака
Мeдики cдeлaли нeoжидaннoe зaявлeниe пo пoвoду упoтрeблeния aлкoгoля.
Как есть меньше сладкого
Сахар - такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя
Почему пить много воды вредно?
Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредно для здоровья
"Убивает" сердце: кардиологи назвали опасный напиток
Врачи определились с самым вредным для сердца напитком
Хронический стресс: 5 главных симптомов
Какие признаки могут выдать нервное напряжение?