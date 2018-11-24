Принц Чарльз в своей речи по случаю столетия Австралийского дома в Лондоне намекнул, как его сын и невестка могут назвать малыша, сообщает Ace Showbiz.

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", - с улыбкой рассказал принц Чарльз.

Таким образом сын Ее Величества намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей - певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

Забавный комментарий принца Чарльза по-разному восприняла общественность. Одни сторонники королевской семьи уверены, что принц Чарльз на самом деле назвал два имени, на которых остановились Гарри и Меган, другие же считают это всего лишь шуткой.

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