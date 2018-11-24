В Париже слезоточивым газом разогнали протестующих (фото) [ Редактировать ]
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.
Об этом cообщает телеканал BFMTV.
Сегодня движение под названием "желтые жилеты" проводит в центре французской столицы массовые акции протеста. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. По сообщению телеканала, акция собрала несколько тысяч человек. Они поют Марсельезу и призывают президента Эммануэля Макрона к отставке.
Участники протеста пытаются сломать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону, откуда начинаются Елисейские поля. Как поясняет телеканал, они рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.
В ответ стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.
Ранее сообщалось, что из-за топливных протестов Франция на грани бунта.
по теме
Бензиновий безлад: Францію охопили масові протести водіїв
Одна людина загинула, сотні поранених - як довго триватимуть сутички і як мітинги вдарили по рейтингам президента Макрона?
Автобус "влетел" в канал: десятки погибших
По данным полиции, водитель не справился с управлением
Голодомор в Украине: страшные факты трагедии
Ежегодно 24 ноября в Украине и мире вспоминают жертв Голодомора 1932-33 годов
Паливні протести привели Францію на межу бунту
Французи настільки обурились, що країна опинилася на порозі бунту! Що там відбувається і чим усе закінчиться?