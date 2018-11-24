В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.

Об этом cообщает телеканал BFMTV.

Сегодня движение под названием "желтые жилеты" проводит в центре французской столицы массовые акции протеста. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. По сообщению телеканала, акция собрала несколько тысяч человек. Они поют Марсельезу и призывают президента Эммануэля Макрона к отставке.

Участники протеста пытаются сломать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону, откуда начинаются Елисейские поля. Как поясняет телеканал, они рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.

В ответ стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.

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Ранее сообщалось, что из-за топливных протестов Франция на грани бунта.