Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, защитник избегал прохождения тестов на допинг с апреля по май 2017 года. При этом футболист жаловался на допинг-офицеров и посещал душ до сдачи анализов, что запрещается правилами.

В итоге Рамос сдал пробу только через месяц после финала. В ней были обнаружены следы дексаметазона, находящегося в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

В материале отмечается, что УЕФА знал о том, что Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не стал наказывать футболиста. "Реал" якобы направил в союз письмо, в котором объяснил произошедшее ошибкой врача команды.

"Реал" опроверг обвинения в адрес своего футболиста. В клубе отметили, что Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила, а УЕФА закрыл дело в отношении защитника после того, как "Реал" предоставил информацию, запрошенную союзом.

Мадридский "Реал" является лидером двадцатки лучших клубов Европы.