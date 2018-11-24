Капитана "Реала" уличили в допинге [ Редактировать ]
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Spiegel.
По информации издания, защитник избегал прохождения тестов на допинг с апреля по май 2017 года. При этом футболист жаловался на допинг-офицеров и посещал душ до сдачи анализов, что запрещается правилами.
В итоге Рамос сдал пробу только через месяц после финала. В ней были обнаружены следы дексаметазона, находящегося в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.
В материале отмечается, что УЕФА знал о том, что Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не стал наказывать футболиста. "Реал" якобы направил в союз письмо, в котором объяснил произошедшее ошибкой врача команды.
"Реал" опроверг обвинения в адрес своего футболиста. В клубе отметили, что Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила, а УЕФА закрыл дело в отношении защитника после того, как "Реал" предоставил информацию, запрошенную союзом.
Мадридский "Реал" является лидером двадцатки лучших клубов Европы.
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