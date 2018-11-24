В Черноморске автомобиль "влетел" в поезд [ Редактировать ]
23 ноября на железнодорожной станции "Черноморск-Паромная"ДТП с участием грузового поезда.
Об этом сообщил главный ревизор по безопасности движения поездов регионального филиала "Одесская железная дорога" Рудольф Мелкумян.
Тепловоз выполнял маневровые работы на технологическом проезде порта, а именно осаживал группу из десяти вагонов на подъездной путь причала №26. В этот момент в шестой вагон врезался легковой автомобиль.
Чудом никто не пострадал. Как выяснилось, водитель легковушки работает экспедитором, претензий к ОЖД не имеет.
Ранее сообщалось, что протестующих в Париже разогнали слезоточивым газом.
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