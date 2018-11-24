В Киеве женщина выбросилась из окна [ Редактировать ]
24 ноября в Киеве из окна девятого этажа жилого дома по адресу улица Олейника 8 выбросилась 57-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам соседей погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире 74 со своим мужем. Семейная пара была необщительной. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок.
Муж погибшей отказался давать какие-либо комментарии по поводу утраты. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
Ранее сообщалось, что автобус "влетел" в канал, есть погибшие.
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