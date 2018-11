Житель Англии Пол Бронкс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу.

"Ты что, издеваешься надо мной?" - озаглавил видео Бронкс.

"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd