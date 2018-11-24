Кот-рыбак удивил танцем на льду (видео) [ Редактировать ]
Житель Англии Пол Бронкс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу.
"Ты что, издеваешься надо мной?" - озаглавил видео Бронкс.
"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd— Paul Bronks (@BoringEnormous) 21 ноября 2018 г.
Запись посмотрели более миллиона раз.
Пользователи посочувствовали неудачливому рыбаку, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.
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