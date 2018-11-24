Житель Англии Пол Бронкс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу.

"Ты что, издеваешься надо мной?" - озаглавил видео Бронкс.

Запись посмотрели более миллиона раз.

Пользователи посочувствовали неудачливому рыбаку, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.

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