В Одессе трамвай насмерть сбил пенсионерку [ Редактировать ]
Фото: Одесса онлайн
24 ноября ,- пишет Odessa.online.
Трагедия произошла на Старосенной площади. Спасти женщину не удалось, она скончалась..
Обстоятельства аварии выясняются.
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