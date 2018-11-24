Порошенко нагородив Орденом Ярослава Мудрого президента Латвії [ Редактировать ]
Петро Порошенко сьогодні нагородив Орденом Ярослава Мудрого президента Латвії Раймондса Вейоніса та подякував за підтримку України на міжнародному рівні. Днями Вейоніс планує відвідати передову на Донбасі, аби на власні очі побачити, як бойовики порушують режим тиші.
Також Порошенко відзначив, що обговорив із президентом Латвії конфлікт з Росією в Азовському морі та важливість повернення Криму до складу України.
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