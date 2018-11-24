В Івано-Франківську попрощалися із майором-розвідником Віталієм Кузнєцовим [ Редактировать ]
В Івано-Франківську сьогодні попрощалися із майором-розвідником Віталієм Кузнєцовим. Він загинув 21 листопада під час виконання бойових завдань у Кримському на лінії розмежування в Луганській області.
Віталій Кузнєцов пішов на фронт добровільно в 2014 році, залишив вдома дружину та двох маленьких синів. Керував розвідкою 8 окремого гірсько-штурмового батальйону. Провести військового в останню путь прийшли рідні, побратими та кілька сотень місцевих мешканців.
"Це та людина, яка одна із саме перших піднявся на захист батьківщини. З ним пройшов шлях 19 блокпост в Попасне, Кримське 15 рік. Це один із моїх кращих друзів. В 14 році ділив з ним всьо - і ліжко, і їжу, і він мене прикривав, і я його прикривав", - говорить позивний "Вав'ян", військовослужбовець ЗСУ.
"Він був лідером, відмінним командиром, хорошою людиною, офіцером з великої букви, хороша людина він був", - говорить позивний "Батя", військовослужбовець ЗСУ.
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