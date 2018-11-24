Юрій Бойко закликав припинити тиск на Православну Церкву [ Редактировать ]
Ченці Почаївської Лаври просять усіх православних молитися за них. Причиною такої заяви стало рішення спецкомісії Мінюсту анулювати право Української Православної Церкви на користування спорудами Лаври.
Священнослужителі кажуть, що таким чином національну святиню намагаються відібрати та перетворити на музей. Зокрема, вони заявили наступне, цитую: "На даний час чинна українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської Лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок - знищення чернецтва на території Західної України".
На це відреагували опозиціонери. Так засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко назвав такі дії передвиборчою агонією та наступом влади на церкву.
За його словами, при подальшому розвитку такого сценарію можновладці, в своїх останніх спробах зберегти владу, можуть організувати захоплення храмів і монастирів по всій країні, що ще більше посилить розкол в українському суспільстві. Бойко закликав припинити тиск і втручання в справи Православної Церкви.
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