Захоплення Затоки: підозрювана у шахрайстві уникла обрання запобіжного заходу [ Редактировать ]
На Одещині все більше загострюється ситуація навколо курортного селища Затока. Точніше, навколо привабливих ділянок на узбережжі моря. Цього разу побилися активісти, які підтримують різні сторони конфлікту. Про судові пристрасті та півсотні затриманих розкаже Андрій Анастасов.
Все сталося у Приморському райсуді Одеси. Тут мали обрати запобіжний захід Марії Пілєвій. Прокуратура підозрює жінку в оборудках із землею морського курорту Затока. Пілєва, мовляв, займалася шахрайством, підробляла документи, тож слідчі клопотали про її арешт.
"В результаті вказаних дій із Фонду державного майна вибула база відпочинку вартістю понад 10 мільйонів гривень. У подальшому це майно було реалізовано за допомогою фіктивного підприємства", - говорить Антон Лященко, прокурор відділу прокуратури Одеської області.
На судове засідання приїхали, власне, і жителі Затоки. Вони стверджують: зараз у селищі можновладці намагаються розпродати місцеві пляжі під приватне будівництво. І саме Пілєва нібито керує цим процесом.
"Мы не хотим, чтобы она дальше продолжала свои дела. В конце концов, это же все-таки народное достояние. Я хочу защитить свою возможность подойти к воде, подойти к морю", - говорить Людмила Яценко, жителька Затоки.
Сюди ж підтягнулися й активісти. Причому, різних поглядів. Одні приїхали на підтримку підозрюваної і заздалегідь вишукувались біля зали. Інші - виступають проти Пілєвої. Вони намагалися пройти до дверей. Між сторонами розгорілася бійка.
"Стояти! Поліція! Стояти!"
У поліції це сприйняли як спробу влаштувати масові заворушення. За допомогою спецпризначенців усіх молодиків вивели на вулицю і там обшукали. Загалом, було затримано 49 людей.
"Дабы не возникало эскалации конфликта, они были разведены в разные стороны спецподразделениями, доставлены сейчас в райотделы полиции для того, чтобы с ними проводились следственные действия, установление их личности", - говорить Іван Іщенко, начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Одеської області.
Щодо самого засідання, то адвокат Пілєвої заявив про відвід судді, згодом це клопотання було відхилено. Тож суд продовжить розгляд клопотання про арешт вже у понеділок. Сама підозрювана до суду не з'явилась.
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