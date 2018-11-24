Ласкаво просимо покинути країну. Міністерство внутрішніх справ Німеччини розпочало рекламну кампанію, мета якої заохотити біженців повертатися додому. Що пропонують мігрантам і чому цю кампанію розкритикували і політики, і представники правозахисних організацій? Тетяна Логунова розкаже.

Гаряча пропозиція. Міністерство внутрішніх справ Німеччини закликає мігрантів, які не отримали статус біженця, добровільно повернутися додому. Усіх охочих відомство готове підтримати матеріально - обіцяє виплатити премію і виділити кошти на оренду житла на батьківщині. Пропозиція діє до кінця року.

"Твоя країна, твоє майбутнє, дій зараз". Це лозунг нової кампанії міністерства внутрішніх справ. На семи мовах - англійській, німецькій, французькій, російській, арабській, пушту і фарсі, мігрантів заохочують добровільно виїхати з Німеччини. І не з порожніми руками. Кожен, хто зголоситься добровільно повернутися додому, може розраховувати на грошову виплату у розмірі тисячі євро і компенсацію на оренду житла протягом року. Щоб скористатися пропозицією, потрібно до 31 грудня зареєструватися у спеціальному центрі, яке займається поверненням мігрантів.

Пропозиція прагматична. У такий спосіб Міністерство внутрішніх справ намагається зекономити час і гроші. Адже, щоб примусово депортувати біженців, яким відмовили у прихистку, потрібно зібрати купу документів і домовитися з силовиками країни, яка їх прийматиме. А чартери, на яких людей відправляють додому, обходяться бюджету у десятки тисяч євро.

Нову кампанію міністерства оцінили далеко не всі німецькі політики. Так, представники "зелених" звинуватили керівництво відомства у цинізмі. Мовляв, силовики, замість того, щоб вдосконалити систему депортації, влаштували передноворічний розпродаж, на якому торгують людськими долями.