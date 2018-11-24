Скандал у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті. Його без попередження перевірили інспектори. І були шоковані. Кажуть: у закладі процвітають крадіжки й знущання над підопічними. Чи справді все так? - наша Жанна Дутчак теж навідалася у заклад.

До Снятинського психоневрологічного інтернату представники уповноваженої з прав людини навідалися несподівано. Кажуть: перше, що перевірили - це кухню. І були шоковані. Адже не дорахувалися одразу десятка кілограмів продуктів. Приміром, із дев'яти кіло риби, що мали піти на приготування тюфтелів, не вистачало більше шести.

"Попросили, щоб нам показали, відкрили котел, а в котлі була свиняча голова і сало, м'яса взагалі не було", - говорить Олена Темчанко, заступник начальника відділу Департаменту реалізації превентивного механізму уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Куди поділися харчі стало зрозуміло, коли ревізори навідалися в кімнату для персоналу. Там вони знайшли справжній продуктовий склад.

"19 банок консервів рибних, 20 кілограмів пельменів та вареників, 10 кілограмів сала, 2 кілограми соди, 800 грамів рису, печиво, кавовий напій. Про походження цих продуктів зрозумілої відповіді персонал не надав", - говорить Олена Темчанко, заступник начальника відділу Департаменту реалізації превентивного механізму уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Не змогли працівники пояснити й чому їхні підопічні сидять у кімнатах зачинені. А ще чому там стоїть пластикове відро з фекаліями, якщо в закладі сучасні санвузли. Директор інтернату знайденими порушеннями шокований. Запевняє: нібито й не здогадувався, що в його закладі таке коїться.

"Не було мене на місці. Робили собі що хотіли. Не в оправдання скажу - не знаю. Не можу пояснити нічого".

Ми приїхали в інтернат уже після перевірки. Те, що крали харчі, працівники заперечують. Мовляв, знайдені продукти насправді їхні, просто не встигли віднести додому. Як доказ, організовують для нас показове зважування прямо на кухні.

"Загалом масла мало бути - 5, 225. 5.270. Це з целофановим пакетом".

На те, що голодують підопічні не скаржаться.

"Всьо м'ясне дають. Котлети, биточки, м'ясо, сало", - говорить Сергій Бігун, підопічний Снятинського психоневрологічного інтернату.

Директор інтернату запевняє: після перевірки в закладі запровадили тотальний контроль. А винні в крадіжках уже покарані.

"Кожен день закладка, кожен день видача продуктів, все моніториться. Все тепер переважується до грама. Одна людина отримала догану, друга людина має догану. Хтось має попередження, наказали серйозно, як має бути", - говорить Дмитро Дякур, директор Снятинського психоневрологічного інтернату.

Але чи догана - це достатньо серйозне покарання, чи будуть відкриті кримінальні провадження має сказати обласна прокуратура. Ревізори вже направили слідчим приписи із виявленими порушеннями.