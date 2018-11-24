Украинские военные освободили от боевиков село Рассадки на Светлодарской дуге. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Во исполнение решения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.

"В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно", – добавили в штабе ООС.

Сообщается, что за день до зачистки боевики применили против украинских военных в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО.

"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом оккупантов подняли украинский флаг", - подытожили в штабе ООС.

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