В одном из детских садов Киева разгорелся скандал из-за того, что ребенок не смог встать с кровати после издевательств в садике Оболонского района.

О случившемся рассказала в своем Facebook известный журналист и мама одной из воспитанниц детсада Кристина Бондаренко. По ее словам, в среду с утра ее дочь не смогла встать с кровати.

"В среду Квитка с утра не смогла встать с кровати. Днем нога опухла, она начала плакать и почти не двигалась. Скорая, врачи, обследования. Поздно вечером я принесла ее домой на руках. Никакого диагноза. Какие-то обрывки фраз и предположения о худшем. Не падала, никаких синяков, но не может ходить и все время плачет", - пишет Кристина.

Она рассказала, что два дня ее дочь молчала и врачи никак не могли установить, что с ней не так. Однако, в конце концов причина плохого самочувствия была раскрыта: как выяснилось, проблема была в садике.

"Садик. Опять этот долбаный садик. Она боялась рассказать, как в группе ее пристыдили, что не ходит на хореографию и заставили сесть на шпагат. "А давайте с нее посмеемся, что она не танцует", - вспоминает она их слова. Рядом не было ни одного взрослого. А когда появилась воспитательница, то сказала не рассказывать маме о том, что произошло и не повела ее к медсестре", - отметила женщина.

По словам Бондаренко, сейчас ее дочь находится на больничном и лечит поврежденную ногу дома.

Отмечается, что речь идет о детсаде №30 на Оболони. Как рассказала мать девочки, заведение попадает в скандал не в первый раз: 10 лет назад оно почти даром отдало частной фирме в аренду несколько помещений, скрыв это от родителей.

Ранее сообщали, что в садике Киева дети заразились опасной инфекцией.