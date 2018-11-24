Устали мерзнуть: на Куреневке киевляне перекрыли дорогу (фото) [ Редактировать ]
В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", - говорится в сообщении.
В пресс-службе "Киевпастранса" отметили, что в результате акции протеста заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.
"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", - отметили в "Киевпастрансе".
Ранее сообщали, в Киеве, 20 октября, начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха.
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