В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Киевпастранса" отметили, что в результате акции протеста заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.

"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", - отметили в "Киевпастрансе".

Ранее сообщали, в Киеве, 20 октября, начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха.