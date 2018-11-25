В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с 2019 года справку от врача, рецепт и историю болезни можно будет получать онлайн.

Такие медицинские документы можно будет получать через Национальную службу здоровья Украины, сообщает "24 канал".

Украинцы смогут получить онлайн возмещение стоимости препаратов для лечения отдельных заболеваний, справку от врача, рецепт и историю болезни.

Как известно, к электронной системе здравоохранения eHealth подключено более тысячи медицинских учреждений Украины. Основная задача системы - собирать данные о больницах, врачах и пациентах. Полноценно система eHealth должна заработать уже в 2020 году.

Напомним, что в украинских аптеках подорожали лекарства.