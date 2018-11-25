Вертолет загорелся в воздухе, есть жертвы [ Редактировать ]
Военный вертолет совершил аварийную посадку в районе Маруф на юге Афганистана. Об этом сообщает Tolo News.
Согласно данным журналистам, погибли не менее двух человек и еще два пострадали. На его борту находилась группа военных.
Местная полиция сообщает, вертолет загорелся в воздухе. Официальной версией аварии считается технический сбой, но есть и версии, что вертолет подбили вражеские силы.
Ранее мы писали о том, что в Индонезии найден фюзеляж разбившегося самолета.
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