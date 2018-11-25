Военный вертолет совершил аварийную посадку в районе Маруф на юге Афганистана. Об этом сообщает Tolo News.

Согласно данным журналистам, погибли не менее двух человек и еще два пострадали. На его борту находилась группа военных.

Местная полиция сообщает, вертолет загорелся в воздухе. Официальной версией аварии считается технический сбой, но есть и версии, что вертолет подбили вражеские силы.

Ранее мы писали о том, что в Индонезии найден фюзеляж разбившегося самолета.