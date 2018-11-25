23 ноября, во время проведения "Черной пятницы" из столичного автосалона угнали премиальный электромобиль Tesla Model X синего цвета и комплектации 75D, сообщают "Украинские новости".

Под видом покупателей похитители прибыли в один из салонов и, якобы проведя тест-драйв, просто сбежали на Tesla Model X.

По данным AUTOGEEK, похитители звонили в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обменять машину на дорогую яхту.

Отметим, что этот электромобиль стоит около 85 000 долларов (около 2,3 млн гривен).

Тем временем в американском штате Юта два подростка угнали самолет.