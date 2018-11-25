Черная пятница: украинцы "сэкономили" 2 млн гривен (фото) [ Редактировать ]
23 ноября, во время проведения "Черной пятницы" из столичного автосалона угнали премиальный электромобиль Tesla Model X синего цвета и комплектации 75D, сообщают "Украинские новости".
Под видом покупателей похитители прибыли в один из салонов и, якобы проведя тест-драйв, просто сбежали на Tesla Model X.
По данным AUTOGEEK, похитители звонили в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обменять машину на дорогую яхту.
Отметим, что этот электромобиль стоит около 85 000 долларов (около 2,3 млн гривен).
Тем временем в американском штате Юта два подростка угнали самолет.
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