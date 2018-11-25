Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
Стоимость криптовалюты Bitcoin опустилась ниже 4000 долларов. Это произошло впервые с сентября 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По состоянию на 00:45 по Киеву стоимость криптовалюты составляла 3847 долларов (около 107 тысяч гривен).
Напомним, что 14 ноября стоимость Bitcoin снизилась более, чем на 10%, и достигла нового минимума 2018 года.
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