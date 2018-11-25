За минувшие сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook. В результате боевых действий погиб один украинский военный.

Дважды противник вел обстрелы из оружия запрещенного минскими соглашениями. Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность. По данным украинской разведки, два боевика уничтожено, еще три получили ранения.

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