Боевики понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
За минувшие сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook. В результате боевых действий погиб один украинский военный.
Дважды противник вел обстрелы из оружия запрещенного минскими соглашениями. Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность. По данным украинской разведки, два боевика уничтожено, еще три получили ранения.
Ранее американский беспилотник провел разведку над Донбассом.
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