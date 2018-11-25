Российский корабль протаранил буксир ВМС Украины в Азовском море [ Редактировать ]
25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС в Facebook.
Во время перехода Керенського пролива пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей в Азовском море, заявили в ведомстве.
"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик", - говорится в сообщении.
Ни один военный из личного состава ВМС Украины не пострадал в результате нападения. В ВМС Украины добавили, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил Украины и будут переданы компетентным международным органам.
Ранее президент Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море.
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