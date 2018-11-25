25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС в Facebook.

Во время перехода Керенського пролива пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей в Азовском море, заявили в ведомстве.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик", - говорится в сообщении.

Ни один военный из личного состава ВМС Украины не пострадал в результате нападения. В ВМС Украины добавили, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил Украины и будут переданы компетентным международным органам.

Ранее президент Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море.