Эксперты в один голос твердят: при выборе имени для ребенка, мы - осознанно или нет - закладываем его в судьбу. Имя человека соотносится с его характером, отмечают специалисты. Представляем вашему вниманию шесть самых удачливых имен для мальчиков.

Александр

В переводе с древнегреческого - "защитник людей". Знает себе цену, упорно идет к намеченной цели. Не лишен тщеславия и жажды власти. Александр способен успешно руководить даже большим коллективом, опираясь на способных подчиненных. Строг, но справедлив. Со стороны может показаться, что Александр недостаточно эмоционален, на самом деле он часто просто боится потерять лицо. В любви азартен, способен потерять голову, но спутницу жизни выбирает осмотрительно. Обладает трезвым, слегка ироничным умом, его характерной чертой является некая отрешенность от реальной жизни.

Алексей

Имя древнегреческого происхождения, означает "защитник". Человек дела, старательный и кропотливый в работе. Честолюбив, добивается больших жизненных успехов. Немногословен, доброжелателен, не злопамятен, но раним. Обладает ярко выраженными творческими способностями и тонкой интуицией, поэтому легко добивается успехов в профессиональной деятельности, спорте и бизнесе, а также хорошего положения в обществе. Почти всегда спокоен и уравновешен. В семье заботлив, до самой старости сохраняет нежную привязанность к родителям.

Владимир

По одной версии, означает "владеющий миром", по другой - производное от германского имени Вольдемар. Активен, любознателен, склонен к риску, отличается быстрой реакцией. Прислушивается к советам, но действует по-своему. Трудолюбивый и настойчивый в достижении поставленной цели, любознательный, ценит комфорт, уважает в людях ум и силу. Талантлив и предприимчив. Точный просчет возможных последствий и вариантов для него не характерен, но у него хорошо развиты интуиция и быстрота реакции, активность и дипломатичность позволяют добиться больших успехов в профессиональной деятельности и высокого положения в обществе. Предпочитает масштабное поле деятельности - политику, бизнес и так далее. Влюбчив, склонен идеализировать женщину.

Дмитрий

Производное от древнегреческого слова "деметрис" - принадлежащий Деметре, богине земли и плодородия. Умный, настойчивый и изобретательный, хорошо ориентируется в новой обстановке. Неуступчив, всегда настаивает на своем, но его упрямство безобидно, а потому у него много друзей, доброжелателей и даже покровителей. Коммуникабельность и трудолюбие обеспечивают ему продвижение по служебной лестнице. Добивается успеха в любой сфере деятельности. Любит комфорт, красивых женщин. В лидеры не рвется. Ему не свойственно чувство ответственности перед женой, но к детям Дмитрий очень привязан.

Леонид

От древнегреческого имени Леонидас (от леон - лев, а идеа - внешность, наружность), что буквально означает "подобный льву". Самолюбивый, коммуникабельный, достаточно ловкий, быстро приспосабливается к новым условиям, умеет улаживать конфликты, ладит с коллегами и начальством. Стремится к нейтральности во всем. Но при необходимости проявляет твердость, принципиальность, неуступчивость. В женщине Леонид больше всего ценит интеллект, но обладает тонкой интуицией и хорошо разбирается в женской психологии. Путь к сердцу Леонида лежит через желудок. Ревнив, особенно в нетрезвом виде.

Николай

В переводе с древнегреческого "победитель народов". Упорный в работе, смекалистый, уравновешенный, добрый человек. Никогда не откажется от возможности заработать. Если Николай становится начальником, его характер меняется - он сосредоточенно молчалив, подвержен вспышкам гнева, способен на непредсказуемые поступки, и подчиненные его побаиваются. Его работоспособности просто нет предела. Любит женщин и не страдает от недостатка их внимания. Секс для него - одно из главных удовольствий в жизни. Опора семьи и коллектива, на него всегда можно положиться.

Читайте также о мужских именах, которые приносят неудачу.