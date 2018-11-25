Топ-5 утренних привычек, которые мешают похудеть [ Редактировать ]
Каждая женщина хочет всегда быть красивой и стройной, однако некоторые не понимают, почему они не могут похудеть. Ответ прост: то, как мы начинаем наше утро также сказывается на нашем внешнем виде и самочувствие. Диетологи рассказали, какие утренние привычки мешают избавиться от лишних килограммов, пишет Cosmopolitan.
Бутерброды
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По мнению специалистов, это именно то, что максимально отдаляет человека от фигуры мечты. Особенно если хлеб для сэндвичей - белый и свежий. Вместо энергического заряда вы даете своему организму порцию пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах. Начинайте утро с каш, куда можно добавить ягоды и фрукты.
Пропуск зарядки
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Это не означает, что каждое утро должно начинаться с марафонского забега или силовых упражнений в духе Майка Тайсона. Для того, чтобы поддерживать свою фигуру, небольшой разминки по утрам будет достаточно. Старайтесь уделять минут 10 на утреннюю зарядку. Вы сами почувствуете как ваш организм проснется и будет работать быстрее.
Двойной латте
Спешим расстроить тех, кто привык начинать утро с чашки ароматного кофе с молочной пенкой. Это тяжелый напиток: чтобы переварить его, вашему организму придется очень сильно постараться. А значит, он будет занят этим, а не едой, которую он получит позже. В свою очередь, это приведет к набору лишнего веса.
Негативное мышление
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Старайтесь каждое утро просыпаться с хорошим настроением. Для этого нужно научиться концентрироваться и выделять правильные вещи. В любом плохом дне всегда есть что-то хорошее. Если вы будете начинать день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится и вам больше не захочется заедать свою тревогу пончиками и другими гадостями.
Пакетированный сок
Фото: Pixabay
Если вы прочитали пункт про двойной латте и, не долго думая, решили заменить его соком, эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого. У пакетированных соков с соками настоящими только одно пересечение - название. А так, это просто порошок сомнительного происхождения, разведенный в воде (тоже, кстати, сомнительного происхождения). Поэтому лучше делать сок самому из свежих фруктов. Однако если у вас дома нет соковыжималки, тогда выбирайте соки прямого отжима в стеклянных бутылках.
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