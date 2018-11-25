Что нельзя готовить на Новый год 2019 [ Редактировать ]
2019 год по восточному гороскопу - год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Чтобы задобрить символ наступающего года, хозяйке придется постараться и заранее продумать большой список блюд.
Согласно китайской мифологии, Кабан не столь капризен в выборе еды, нежели Собака - символ уходящего 2018-го. Поэтому Свинке понравится многообразие на новогоднем столе - всевозможное мясо, рыба, блюда из бобовых, оригинальные салаты, фрукты и пышные десерты.
Также считается, что Кабану нравятся каши и отруби - он точно оценит запеченное мясо с крупами в качестве начинки и множество выпечки.
Можно поставить на новогодний стол тарелку с разнообразным хлебом (лучше испеченным своими руками) или глиняную/керамическую миску с пшеницей - в качестве декора.
Что нельзя ставить на новогодний стол 2019, так это свинину, а также все, что с ней связано - сало, ветчину, колбасу, паштет и так далее. В народе говорят, что блюд с этим мясом стоит избегать из уважения к хозяйке наступающего года, однако блюда можно и нужно оформить в виде свинки - и Кабана уважите, и гостей повеселите.
Также не забывайте, что Свинья предпочитает натуральные продукты, поэтому в эту новогоднюю ночь лучше отказаться от магазинных полуфабрикатов и фаст-фуда.
Еще тотем 2019 года ценит порядок и красоту, поэтому необходимо непременно постараться с сервировкой стола.
На столе должна присутствовать:
- праздничная скатерть;
- красивая посуда;
- изысканные салфетки;
- яркие, желательно желтые свечи;
- в центре стола можно поставить фигурку или статуэтку Свиньи.
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