В Николаеве правоохранители раскрыли зверское убийство 94-летней женщины, которая была убита в собственной квартире, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Главным подозреваемым является ранее судимый сосед с наркотической зависимостью. Бывший рецидивист жестоко расправился с пенсионеркой ради 1900 гривен, которые ему были нужны на очередную дозу. Труп женщины нашли 23 ноября. На теле потерпевшей обнаружили многочисленные ножевые ранения в области шеи. После того, как пенсионерка не открыла дверь, социальный работник позвонила в полицию. Взломав дверь, стражи порядка нашли пенсионерку мертвой.

Опросив местных жителей, участковый офицер полиции понял, что к потерпевшей иногда приходил сосед из дома напротив, чтобы занять денег. И в этот день его видели у бабушки. Домой к злоумышленнику полицейские пришли с обыском, задержали преступника и доставили в участок. Орудие преступления полицейские нашли среди кучи использованных шприцев в подвале дома, в котором жила погибшая пенсионерка. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ожидает избрания меры пресечения.

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