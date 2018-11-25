В Евросоюзе утвердили соглашение о Brexit [ Редактировать ]
На саммите стране Европейского союза было одобрено соглашение о выходе Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter. Cоглашение о Brexit было одобрено единогласно 24 ноября в Брюсселе.
"27 государств ЕС одобрили соглашение о выходе (Британии из ЕС, - ред.) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Объединенным Королевством", - заявил Туск.
После одобрения соглашения о Brexit лидеры стран ЕС встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы сообщить о своем решении.
Ранее совет ЕС поддержал проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.
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