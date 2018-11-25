Жену экс-премьера ограбили в центре Киева [ Редактировать ]
Жену бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха ограбили напротив ЦУМа в субботу, 24 ноября. Об этом Марина Кинах сообщила на своей странице в Facebook.
"SOS! Прошу помощи… Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину… Украли большую черную сумку… Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение!!!", - написала супруга экс-премьера.
Подписчики соболезнуют женщине и рекомендуют обратиться в полицию. Вместе с тем в комментариях недоумевают, как подобное могло произойти в центре Киева, где должно быть полно патрульных.
Публичные люди нередко становятся жертвами грабителей. Ранее в Киеве ограбили известную украинскую телеведущую.
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