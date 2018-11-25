Когда Рождественский пост 2018: традиции и запреты [ Редактировать ]
Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Даты начала и окончания Рождественского поста неизменны.
Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и закончится 6 января - в Сочельник. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей.
Этот пост накануне Рождества еще называют и Филиппов, потому что он начинается сразу после дня памяти святого апостола Филиппа.
Рождественский пост 2018: традиции
Помимо ограничений в пище, в это время также принято отказываться от вредных привычек и веселья, поскольку это 40-дневный период сосредоточенности и усердных молитв.
Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение, иначе он превратится в диету.
В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.
Согласно традициям, крещение может совершаться в любой день Рождественского поста, а вот проводить обряд венчания или заключать брак нельзя, так как это период воздержания и молитв.
Также церковь не рекомендует отмечать какие-либо знаменательные даты во время Рождественского поста, поскольку в этот период необходимо отказаться от употребления алкоголя.
В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь, кроме вина в отдельные дни.
Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:
- мясо;
- яйца;
- молоко;
- сыр;
- сливочное масло;
- рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).
Завершается пост Cочельником 6 января. В этот день лишь при появлении первой звезды можно отведать сочиво - блюдо из размоченных зерен пшеницы с фруктами и медом. Отсюда и название этого дня - Сочельник. Никаких особых традиций рождественского стола нет - что у человека есть в доме, тем он и разговляется. Помните, что во время Рождественского поста нельзя унывать, сплетничать и быть раздраженным.
Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.
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