Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Даты начала и окончания Рождественского поста неизменны.

Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и закончится 6 января - в Сочельник. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей.

Этот пост накануне Рождества еще называют и Филиппов, потому что он начинается сразу после дня памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост 2018: традиции

Помимо ограничений в пище, в это время также принято отказываться от вредных привычек и веселья, поскольку это 40-дневный период сосредоточенности и усердных молитв.

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение, иначе он превратится в диету.

В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.

Согласно традициям, крещение может совершаться в любой день Рождественского поста, а вот проводить обряд венчания или заключать брак нельзя, так как это период воздержания и молитв.

Также церковь не рекомендует отмечать какие-либо знаменательные даты во время Рождественского поста, поскольку в этот период необходимо отказаться от употребления алкоголя.

В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь, кроме вина в отдельные дни.

Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:

мясо;

яйца;

молоко;

сыр;

сливочное масло;

рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).

Завершается пост Cочельником 6 января. В этот день лишь при появлении первой звезды можно отведать сочиво - блюдо из размоченных зерен пшеницы с фруктами и медом. Отсюда и название этого дня - Сочельник. Никаких особых традиций рождественского стола нет - что у человека есть в доме, тем он и разговляется. Помните, что во время Рождественского поста нельзя унывать, сплетничать и быть раздраженным.



Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.