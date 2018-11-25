Новый возлюбленный внучки королевы Елизаветы II Беатрис после того, как начал встречаться с принцессой, буквально выставил из дома свою подругу Дару Хуань вместе с их общим двухлетним сыном. Об этом сообщает ряд британских СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По некоторым данным женщине пришлось ночевать на диване у друзей. Сейчас она подыскивает себе в Лондоне новое жилье. Как сообщает издание Daily Mail, 35-летний бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци и Дара были помолвлены больше трех лет. Однако после того, как у предпринимателя завязались отношения с Беатрис, он бросил невесту. Беатрис и Эдоардо (сын графа и светской львицы - ред.) знакомы с детства, так как их семьи поддерживают дружеские отношения.

Однако молодые люди взглянули друг на друга иными глазами, столкнувшись на состоявшейся 12 октября свадьбе младшей сестры Беатрис - принцессы Евгении. Эдоардо был в числе гостей, но явился без своей подруги Дары.Уже после начала отношений с принцессой мультимиллионер еще несколько недель продолжал жить с 37-летней Хуань и их сыном Кристофером. Ранее сообщалось, что бизнесмен расстался со своей невестой полгода назад, и что на момент встречи с принцессой был фактически свободен. Пока не очень понятно, была ли Беатрис в курсе ситуации. Ее друзья говорят, что она никогда не стала бы разбивать семью.

Ранее жену принца Гарри раскритиковали за дешевое кольцо.