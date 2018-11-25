Одесситка инсценировала похищение семимесячной дочери [ Редактировать ]
В Одессе женщина инсценировала похищение своей семимесячной дочери с целью избавиться от нее, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
После того, как одесситка оставила ребенка возле больницы, она придумал себе "алиби", чтобы как-то оправдаться перед семьей. Подозреваемая обратилась в полицию с заявлением о похищении маленькой дочери. Женщина рассказала, что возле железнодорожного вокзала она отвлеклась на старшего ребенка, а когда вернулась - коляски с младенцем уже не было. Полицейские сразу же приступили к поискам ребенка. Позже в Суворовский отдел поступила информация о том, что часом ранее в больницу подбросили 7-месячную девочку, в вещах которой была записка с просьбой позаботиться о малышке и анкетными данными на нее и ее мать.
Правоохранители опросили вероятных свидетелей и очевидцев события. Один из опрошенных предоставил детальное описание женщины с коляской - она просила у него лист бумаги и ручку. В итоге оказалось, что женщина, которая обратилась с заявлением о похищении ребенка и оставила младенца возле больницы - один и тот же человек. Хотя подозреваемая всячески пыталась запутать следы, указав в записке не свои анкетные данные.
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