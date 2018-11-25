25 ноября в Днепре водитель фуры задохнулся в кабине своего автомобиля. В припаркованной недалеко от речпорта фуре прохожие заметили лежащего на сидении мужчину. Молодой человек не подавал каких-либо признаков жизни, поэтому на место сразу же вызвали машину скорой помощи и полицию, пишет "Информатор".

Водитель MANа лежал в кабине большегруза лицом вниз. Изначально казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть. Выяснилось, что ночью 27-летний водитель фуры решил согреться, поэтому включил автономную печь.

Фото: "Информатор"

Скорее всего мужчина уснул, забыв выключить печь. Экспертиза показала, что мужчина умер в результате отравления угарным газом. На место вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Все детали и обстоятельства инцидента будут выясняться.

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