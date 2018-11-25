Украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников новым снимком, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram

На съемках телешоу "Х-фактор", где поп-исполнительница является одной из судей, 31-летняя красотка продемонстрировала обручальное кольцо. Судя по позам певицы на фотографиях, Каменских и не думала его прятать, а наоборот - выставляла руки, чтобы кольцо на безымянном пальце обязательно попало в кадр.

Подписчики снова поздравляют Настю и гадают, с кем же артистка пойдет под венец. Большинство уверены, что женихом Каменских является Потап.

На днях песня Насти Каменских попала в мировой чат Billboard. Таким образом, она стала первым украинским музыкантом, который попал в престижный рейтинг.