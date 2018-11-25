В Египте обнаружили гробницу жреца (фото) [ Редактировать ]
В Египте ученые обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов. Артефакт был найден во время раскопок в районе города Луксор, на восточном берегу Нила, пишет агенство "Синьхуа" со ссылкой на министра Египта по делам памятников древности Халед аль-Аннани.
Фото: "Синьхуа"
Отмечается, что находка относится к 1292 - 1186 годам до нашей эры. В гробнице были найдены два гроба и две мумии. Одна из них - женская. Она сохранилась в хорошем состоянии.
Также ученые обнаружили погребальные предметы и маски. По версии археологов, гробница могла принадлежать служителю храма бога Амона.
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