Всемирно известный гонщик Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1. Испанец поучаствовал на гран-при в ОАЭ, завершив гонку на 11-й строчке, сообщает sportarena.com.

На этом же месте Алонсо оказался в итоговом рейтинге Формулы-1 в 2018 году, набрав 50 очков. До попадания в топ-10, который замкнул его соотечественник Карлос Сайнц, ему не хватило 3 очка. Фернандо Алонсо провел в Формуле-1 17 сезонов. За этот период времени испанский гонщик выступал за такие команды, как Минарди, Рено, Макларен и Феррари. В 2005 и 2006 годах Алонсо становился чемпионом мира.

После ухода из Формулы-1 гонщик сосредоточится на выступлениях в етапах WEC. Также Алонсо рассматривает возможность участия в 24 часа Дейтоны.

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