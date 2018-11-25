"Червоний Хрест" допомагає вимушеним переселенцям з Донбасу [ Редактировать ]
Життя після війни. На Донбасі вимушеним переселенцям допомагають працівники "Червоного Хреста". Організація надає людям речі першої необхідності. Як дають собі раду люди - розкажуть наші кореспонденти.
Життя Володимира Семеновича ледь не обірвалося. У травні пенсіонер натрапив на розтяжку. Граната вибухнула зовсім поруч. Чоловіка посікло осколками, втім життєво важливі органи не зачепило.
Подружжя Володимира та Валентини Заїк - переселенці із селища Південного, що під Горлівкою. Обом по сімдесят. Той моторошний день у пам'яті пенсіонерів закарбувався назавжди.
"Я виходу, а он раненый, истекающий кровью, раненый и все, и проблема была вывезти его. Позвонили в "скорую", а "скорая" не могла проехать. Постоянно и те и те перестреливались", - говорить Валентина Заїка, переселенка з Південного.
Пораненого чоловіка з пекельного бойовища довелося вивозити звичайним двоколісним візком. Допомогли сусіди. Дорогою до лікарні пан Володимир удруге ледь не загинув. Бойовики відкрили вогонь по кареті "швидкої".
Три місяці Володимир Заїка пробув у лікарні. Рідну оселю в Південному більше не бачив. Нині подружжя винаймає квартиру в Торецьку. З речами першої необхідності допоміг "Червоний хрест".
"Это в воскресенье случилось, а я пришла в понедельник. Так взяла с собой буквально халат тапочки и ему взяла переодеться и брюки - и больше ничего", - говорить Валентина Заїка, переселенка з Південного.
Пан Володимир все життя відпрацював на шахті. Дружина вихователькою в дитсадку. У Південому звели будинок. Виростили дітей та онуків. Нині ж дякують Богові, що лишилися живими. За орендовану квартиру сплачують лише комуналку. Господар погодився. Пенсію заощаджують. Надалі хочуть викупити цю оселю. А ще, дідусь і бабуся допомагають онуці-студентці.
"Ну мы платим за ее обучение, за питание, ну полностью ее содержим. Потому что папа с семьи ушей, девочка очень способная, она закончила четыре курса. Бабушка убедила ее закончить полностью высшее образование".
Попри всі негаразди, пенсіонери налаштовані оптимістично. Єдине, в чому сумніваються, що знову житимуть у Південному, бо ж селище знищила війна.
по теме
Украинские военные взяли под контроль село на Светлодарской дуге
Украинские военные освободили от боевиков село Рассадки на Светлодарской дуге
Война на Донбассе: боевики понесли потери
За прошедшие сутки, 20 ноября, российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по позициям Операции Объединенных сил на Донбассе
Національна платформа "Жінки за мир" та Kyiv Global Summit в Парижі представили програму врегулювання ситуації на Донбасі
На Глобальному жіночому форумі, що відбувся в Парижі, зібралися понад 2 тисячі жінок з різних країн - як жінки можуть посприяти миру в світі та в своїх регіонах, як допомогти подолати перешкоди тим, хто опинився у зоні конфлікту?
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
В зоне боевых действий на востоке Украины в четверг, 15 ноября, погиб военный
На сході країни поранили віськовослужбовця
Найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, одного бійця поранено. Ворог із мінометів, гранатометів та БМП вів вогонь у районі Авдіївки та Станиці Луганської