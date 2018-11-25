Життя після війни. На Донбасі вимушеним переселенцям допомагають працівники "Червоного Хреста". Організація надає людям речі першої необхідності. Як дають собі раду люди - розкажуть наші кореспонденти.

Життя Володимира Семеновича ледь не обірвалося. У травні пенсіонер натрапив на розтяжку. Граната вибухнула зовсім поруч. Чоловіка посікло осколками, втім життєво важливі органи не зачепило.

Подружжя Володимира та Валентини Заїк - переселенці із селища Південного, що під Горлівкою. Обом по сімдесят. Той моторошний день у пам'яті пенсіонерів закарбувався назавжди.

"Я виходу, а он раненый, истекающий кровью, раненый и все, и проблема была вывезти его. Позвонили в "скорую", а "скорая" не могла проехать. Постоянно и те и те перестреливались", - говорить Валентина Заїка, переселенка з Південного.

Пораненого чоловіка з пекельного бойовища довелося вивозити звичайним двоколісним візком. Допомогли сусіди. Дорогою до лікарні пан Володимир удруге ледь не загинув. Бойовики відкрили вогонь по кареті "швидкої".

Три місяці Володимир Заїка пробув у лікарні. Рідну оселю в Південному більше не бачив. Нині подружжя винаймає квартиру в Торецьку. З речами першої необхідності допоміг "Червоний хрест".

"Это в воскресенье случилось, а я пришла в понедельник. Так взяла с собой буквально халат тапочки и ему взяла переодеться и брюки - и больше ничего", - говорить Валентина Заїка, переселенка з Південного.

Пан Володимир все життя відпрацював на шахті. Дружина вихователькою в дитсадку. У Південому звели будинок. Виростили дітей та онуків. Нині ж дякують Богові, що лишилися живими. За орендовану квартиру сплачують лише комуналку. Господар погодився. Пенсію заощаджують. Надалі хочуть викупити цю оселю. А ще, дідусь і бабуся допомагають онуці-студентці.

"Ну мы платим за ее обучение, за питание, ну полностью ее содержим. Потому что папа с семьи ушей, девочка очень способная, она закончила четыре курса. Бабушка убедила ее закончить полностью высшее образование".

Попри всі негаразди, пенсіонери налаштовані оптимістично. Єдине, в чому сумніваються, що знову житимуть у Південному, бо ж селище знищила війна.