Двоє українських військових поранені сьогодні на передовій. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів, у більшості випадків із забороненої зброї. У Троїцькому ворог застосував сто двадцятий калібр.

А тим часом наші армійці взяли під контроль іще одне село у сірій зоні. Усі подробиці знає наша військова кореспондентка Ірина Баглай.

З весни в селі Троїцькому такого не чули, як сьогодні вранці ці хати просто здригнулися від вибуху.

"Буквально минут 15-20 назад. Вот теплый осколок, запах пороха".

Посеред дня бойовики вдарили по селу.

"Ну вот, осколки скорее всего "Ноны", потому что от выхода до прихода было около 10 секунд, с такого расстояния, как они находятся на второй линии - артиллерия, обычный миномет так не летел бы, прилетело с Калинова скорее всего, на максимальном 7 км", - пояснює Сєвєр, командир підрозділу Збройних Сил України.

Після такого артобстрілу навесні в цьому ж селі загинули двоє - батько і син. Тож військові одразу кинулися перевіряти сусідню вулицю. Любов Георгіївна ледве приходить до тями. Вона була найближче до місця, куди влучив снаряд.

"Там глину пока набирала на повороті, воно як засвістило. Воно напевно сюди впало, а я як раз вилазю. Мене як трусануло", - говорить Любов Георгіївна, жителька села Троїцького.

Та основний удар на себе прийняли піхотинці на передовій. Напередодні так само бойовики почали обстріл. Спочатку традиційно зі стрілецької зброї. Потім наростили й інтенсивність, і калібр

"Начали працювати АГС по нам. Обстріл з тої сторони, а потім начали міни нас крити. Ми були в укритті", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Бій тривав до вечора, кілька годин. Під кінець російські найманці випустили кілька протитанкових ракет.

"Можете бачити приход протитанкової керованої ракети".

"Спостерігач бачив як пішла ракета і попередив, було закрито кришкою вікно і снаряд вдарив кришку і по ящиках які стояли збоку відгорожували від куль і просто вирвало взривною волною вирвало ящики", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Протитанковими ракетами бойовики цілять по українських укриттях, переслідуючи кілька цілей.

"Будь-який вибух навіть детонація вибухової речовини яка створює кумулятивну струю все одно воно має фугасну дію і також осколки від самого корпусу йдуть може і бліндаж розрушити і кумулятивна дія проти дерев'яних укриттів вона може підпалити саме дерево", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Отримавши відповідь від наших захисників, російські найманці запросили перемир'я, але від ранку знову відкрили вогонь. Бійці пояснюють це пожвавленням ворога поблизу їхніх окопів.

"Захватили сіру зону і підійшли. Ми бачимо, що вони з баулами вже тягнули щось. Захватили сіру зону окопалися і починають по нам стріляти", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Ворог змушений був відступити. На сусідній же ділянці наші військові не дозволили захопити подібну сіру зону. Над селом Розсадки тепер майорить український прапор. Спецпризначенцям вдалося непомітно для ворога взяти під контроль населенний пункт і вирівняти лінію фронту.

"Він дійсно важливий щоб трошки вирівняти лінію звільнити населенні пункти прибрати небезпеку від мирного населення і в подальшому щоб була можливість розвивати наші дії при майбутньому наступі".

І окуповане Дебальцеве, яке за мінськими угодами має бути підконтрольним Україні, стало ближчим на півтора звільнених кілометра нашої землі.