Атака на кораблі України: Росію звинуватили у порушенні конвенції ООН [ Редактировать ]
Чергове загострення ситуації в Азовському морі. Напруження зросло через російських військових. Їх прикордонний корабель протаранив буксир ВМС України. В результаті, в українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Пізніше, українські прикордонники зафіксували військові вертольоти РФ.
Вони кружляли над акваторією та стежили за кораблями ЗСУ. Українців блокували у керченській протоці. Вони не могли пройти під так званим "Керченським мостом".
У МЗС України зазначили, що росіяни порушили конвенцію ООН та неправомірно застосували силу. А в адміністрації президента додали, що агресивні дії кораблів РФ, "ставлять хрест" на угоді між Україною та РФ від 2003 року щодо Азову.
"Були протиправні міри з боку катерів ФСБ, в частості ПСКР "Дон" пропонував, якоби, вийти з територіальних, з територіального моря Російської Федерації. Приблизно в 13 годин 5 хвилин була спроба імітування атаки ударними вертольотами типу Ка-52. Зараз ситуація розвивається теж само напружено в сторону дестабілізації", - говорить Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України.
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