Погіршення погодних умов прогнозують і на цю ніч

Суцільний лід. Цієї ночі автошляхи в багатьох регіонах перетворилися на ковзанки. Ожеледиця спричинила десятки аварій. В деяких містах тролейбуси й маршрутки не змогли вчасно виїхати на лінію. Комунальники й рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Докладніше про ситуацію в областях - наші кореспонденти.

Усі автошляхи Івано-Франківської області тепер неначе суцільний каток. Машини зупинялися просто посеред дороги.

"Зайшло тепле повітря, туман перетворився в дощ, а земля була мінусова, миттєво дощ перетворювався на дорозі в ожеледь. В цьому була найбільша проблема", - говорить Василь Буджак, начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області.

Страждають від слизоти і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травпунктах справжній аншлаг. Черги із самого ранку. Майже у всіх пацієнтів переломи.

"Ось до 12 години від восьмої звернулося 33 чоловіка. Травмуються переважно люди старшого віку, які йдуть до церкви", - говорить Олег Кушнір, лікар-травматолог.

Суцільною кригою покрилися дороги й на Рівненщині. Більшість трас і тротуарів - не посипані. Аби пройти пішохідним переходом людям доводиться виконувати акробатичні трюки. Водії на слизькій дорозі теж змагаються у вправності. Авто на літній гумі просто влітали в кювети та відбійники. Рятувальники працювали з опівночі і до ранку.

"Впродовж минулої доби працівники Служби порятунку Рівненщини сім разів виїжджали для допомоги водіям транспортних засобів. Водії не могли впоратися з керуванням через ожеледицю і в основній масі в більшості випадках опинялися в кюветах або перегороджували траси або знову ж таки виїжджали у відбійники", - говорить Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС України у Рівненській області.

За добу сталися десятки ДТП. Водії нарікають на погану роботу комунальних служб, але ті кажуть - працювали всю ніч.

"Дороги були оброблені всі. Там де потребувало, оброблялося двічі, тричі і п'ять разів, скільки того потребувала ситуація. обробляла дороги найбільш концентрованішою сумішшю, чистою сіллю, так вона розтоплювала лід, ту льодяну шкоринку, але 40-50 хв, година все знову - наново нападав дощ, намерзав", - говорить Дмитро Леонтіюк, помічник директора ДП "Рівненський облавтодор".

Не обійшлося й без трагедій на дорогах. Двоє чоловіків загинули у Дубровицькому районі. Їхнє авто злетіло зі слизького мосту і впало у водойму.

Не кращою була ситуація й у Волинській області. Там також через ожеледицю сталося багато аварій. Поліцейські та рятувальники закликають водіїв бути обережними, без потреби - не виїжджати. Погіршення погодних умов прогнозують і на цю ніч, на додачу до ожеледиці синоптики обіцяють снігопади.