Закон про євробляхи набув чинності. Йдеться про розмитнення автівок на єврономерах та посилення контролю за їхнім використанням. Власники машин на єврономерах мають три місяці пільгового періоду - вони можуть оформити авто фактично за половину вартості.

Проте вони цим не задоволені і знову почали блокування доріг. Цього разу біля міжнародних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. Про черговий колапс - розкажуть наші кореспонденти.

Все почалося ще напередодні на МПП "Устилуг". Міст через річку Буг заблоковано з українського боку. Утворилися кілометрові черги. Після опівночі жодна машина на євро номерах не могла в'їхати без розмитнення. У соцмережах власники євроблях пишуть про стягування спецтехніки до Устилугу. До кордону активісти підтягують трактори і бульдозери. Люди налаштовані агресивно. Прикордонники побоюються прориву державного кодону. І вже з 11 ранку почалось блокування митниці. Після обіду на мітинг зібралися більше тисячі протестувальників. Запалили шини.

На міжнародному пункті пропуску "Ягодин" черги з автівок в обидва боки розтягнулися на десятки кілометрів. З польської сторони, кажуть очевидці, колона машин ще до обіду простяглася аж до міста Хелм. А це майже 30 кілометрів від пункту пропуску. Опівдні євробляхери повністю заблокували роботу митниці. Прибуло додаткове підкріплення прикордонників. З Луцька по обіді до кордону виїхали автобуси з правоохоронцями. Усі силовики перейшли на посилений режим служби.

На митниці кажуть, відсьогодні за авто на єврономерах треба платити грошову заставу. Людей обурило те, що їм заздалегідь не роз'яснили норми Закону.

"Ця норма передбачає - якщо громадянин на автомобілі, який зареєстрований в іншій державі, заїжджає на митну територію України. Під час в'їзду він мусить сплатити заставу, яка обраховується у розмірі тих митних платежів, які би він мав би сплатити, якби ввозив цей автомобіль в режимі імпорту. Пізніше, якщо він за 10 днів вивозить цей автомобіль - йому ця застава грошова повертається назад як такий, що виконав вимоги режиму транзит і вивіз з митної території України. Розуміємо, що закон вступив в силу швидше, аніж дехто на це розраховував. Проте він діє. І це норма Податкового Кодексу", - говорить Валентина Черниш, речник Волинської митниці ДФС.

На Львівщині євробляхери повністю перекрили українсько-польський кордон. Блокування відбувається на всіх пунктах пропуску. Все почалося з Рави-Русьої. З самого ранку кілька десятків мітингарів ходять пішоходним переходом. У черзі застрягли сотні автівок. Ближче до обіду активізувалися протестувальники і на пункті пропуску Краківець. Вони теж перекрили рух транспорту. А ввечері заблокували решту МПП, таких як Шегині, Угринів та Смільниця.

Без протестів на кордонах обійшлося на Закарпатті. Однак, в Ужгороді кілька сотень власників транзитних автівок організували збори. Хоча й проанонсували, що перекриватимуть митний пост "Чоп". На кордоні з Угорщиною обіцяють зібратися у понеділок.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що створили оперативний штаб, аби не допустити провокацій у місцях скупчення автомобілів. Окрім того, за ініціативою МВС завтра почне роботу група для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску. Заходи безпеки істотно посилили, залучили додаткові сили правоохоронців.