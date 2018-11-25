В якій країні затонула яхта з принцем? Яке нове лихо загрожує Каліфорнії? Та скільки витратили американці у "чорну п'ятницю"? Про це та інше - в нашому огляді.

До 29 зросла кількість загиблих на озері Вікторія в Африці. Напередодні там затонуло прогулянкове судно. Серед пасажирів принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат короля країни, а також зірки місцевого шоу-бізнеса. Двадцятьом пасажирам з-поміж них був і принц вдалося врятуватися.

Доля іще шістдесяти невідома. Пошуково-рятувальна операція триває. За даними поліції, причинами трагедії стали негода й перевантаження судна удвічі за норму.

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Щонайменше 30 людей загинули внаслідок ДТП в Індії. У штаті Карнатака на півдні країни - у водний канал впав пасажирський автобус. За попередніми даними, водій не впорався з кермуванням. Під час падіння автобус ліг боком на дно, заблокувавши двері, тож більшість пасажирів не змогли звідти вибратися.

Врятувалися лише чотири людини. Серед десятків жертв - п'ятеро дітей. Місцева влада пообіцяла матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

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Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія локалізували на 95 відсотків. Поки що не вдається взяти під контроль ліси у гірській місцевості. Пожежі в Каліфорнії вирують уже понад два тижні. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату.

За офіційними даними, загинуло 84 людини. 870 - вважаються зниклими безвісти. За прогнозами синоптиків, за тиждень регіон накриють зливи. На зміну пожежам прийдуть масові зсуви ґрунту та підтоплення.

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Щонайменше семеро осіб загинули та майже три тисячі змушені були залишити свої домівки - в результаті повеней у місті Шергат на півночі Іраку. У провінції Дікар - обрушився житловий будинок, загинуло двоє жителів. Вже тиждень в країні інтенсивно ідуть дощі.

Десятки будинків пішли під воду. Місцеві пересуваються вулицями на човнах. Для евакуації населення задіяли гелікоптери.

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Сполучені Штати хотіли помирити Північну та Південну Кореї ще 40 років тому. Про це написало південнокорейське видання Yonhap, з посиланням нам розсекречені дипломатичні документи. Згідно із ними, у 1979 році США намагалися організувати таємний саміт у Джакарті - за участю лідерів КНДР та Південної Кореї.

Президент США Джіммі Картер планував провести тристоронні перемовини, аби зменшити напругу між країнами в умовах Холодної війни. Однак тодішньому американському президенту не вдалося переконати Пхеньян взяти участь у саміті.

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Понад шість мільярдів доларів витратили американці цьогоріч на "Чорну п'ятницю" на чверть більше, ніж торік. Цього разу торговці оголосили про знижки на день раніше - у День подяки. Крім того, дедалі більше людей надають перевагу шоппінгу за допомогою смартфону, а це дозволяє зробити більше покупок, аніж, коли ходити по крамницях особисто.

А вже завтра жителів США чекає "Кіберпонеділок" - його вигадали для офісних працівників, які повернувшись на роботу після вихідних, за інерцією продовжуватимуть робити покупки в інтернеті. Очікують, що в цей день американці витратять близько 8ми мільярдів доларів.