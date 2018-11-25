Порошенко закликав підтримати українську громаду в Росії [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко закликав підтримати українську громаду в Росії. Про це він заявив під час виступу на відкритті Світового конгресу українців у Києві. І подякував за те, що представники діаспори інформують світову громадськість про справжню війну, яку Росія розв'язала проти України.
Нагадаю, Конгрес представляє інтереси понад 20 мільйонів діаспорян у більш як шістдесяти країнах світу. Цьогоріч він зібрався вже в одинадцятий раз.
"Сьогодні зібралося світове українство. Поверх 300 делегатів з 30 країн світу сьогодні зібралися, щоб обговорити пріорітети нашої діаспори, які є наші заклики, які є наші рішення, і вибирати новий провід конгресу українців", - говорить Павло Ґрод, заступник президента Світового Конґресу Українців.
"Завдяки саме діаспорі марними виявилися зусилля Радянської імперії зі знищення історичних сторінок української історії, визвольних змагань 1918-1921 років. Боротьби УПА проти нацистського і комуністичного режимів. І все світове українство довгі десятиліття невтомно нагадувало урядам і громадськості про героїчну боротьбу проти поневолення України", - заявив Петр Порошенко, президент України.
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