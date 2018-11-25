Российские пограничники захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые 25 ноября попробовали пройти из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив.

Об этом пишет InfoResist со ссылкой на источник в Минобороны.

Кроме того, украинский журналист Андрей Цаплиенко написал, что командир "Никополя" принял решения сдаться.

"Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку", - рассказал он.

Украинские военные закрылись в кораблях.

На данный момент не известно открывали ли огонь украинские военные.

Ранее сообщали, что Россия применила оружие по украинским кораблям.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.