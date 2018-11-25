Детское "Евровидение-2018": кто победил (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 ноября в "Минск-Арене" прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". На сцену вышли конкурсанты из 20 стран. Это рекордное количество участников за всю историю конкурса. К сожалению, представительница Украины не попала в тройку лидеров. Она заняла четвертое место. Об этом сообщает "Junior Eurovision".
Украинка Дарина Красновецкая выступала на конкурсе первой. Она исполнила песню "Say Love". В сети пользователи уже успели оставить комментарии к ее выступлению и написать, что энергетика и вокал Дарины были "просто невероятными".
Фото: Роксана Венгель (sb.by)
Тем не менее, по результатам зрительского голосования и по оценкам представителей жюри первое место и главный приз - хрустальный микрофон получила девочка из Польши Роксана Венгель, которая на сцене "Евровидения" она исполнила песню "Anyone I Want To Be".
Напомним, более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 году должен состояться в Израиле.
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