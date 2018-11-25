Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко связался с лидерами Европейского союза и НАТО из-за нападения на России на украинские корабли.

Об этом сообщила LB.ua пресс-служба Администрации президента.

"Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в заявлении, осуждающем действия России.

"Агрессивные действия РФ потребуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкциями. С этой целью Президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО. Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны Большой семерки и членов Совета безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - заявили на Банковой.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.