Обострение в Азовском море: Порошенко созвал военный кабинет [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко связался с лидерами Европейского союза и НАТО из-за нападения на России на украинские корабли.
Об этом сообщила LB.ua пресс-служба Администрации президента.
"Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в заявлении, осуждающем действия России.
"Агрессивные действия РФ потребуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкциями. С этой целью Президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО. Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны Большой семерки и членов Совета безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - заявили на Банковой.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
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