Многие слышали примету о том, что нельзя спать ногами к двери, чтобы не привлечь к себе смерть. Практически каждый из нас на подсознательном уровне укладывается спать так, чтобы не лежать ногами к двери. В этой статье мы решили рассказать о популярных мифах, суевериях и научных обоснованиях.

Суеверия

Считается, что нельзя спать ногами к двери, потому что это похоже на ритуал похорон - покойника выносят ногами вперед. Люди верили в это с давних времен. Существует несколько версий возникновения этой приметы:

Древнескандинавская. Люди в Древней Скандинавии верили, что есть три мира: мир богов в небесах, мир людей на земле и потусторонний мир, где обитают все мертвые. Считалось, что лишь стены защищают человека от душ мертвых людей и чудовищ, а любые двери - выход в мир иной. Поэтому они всегда, а особенно во сне старались держаться от них подальше.

Люди в Древней Скандинавии верили, что есть три мира: мир богов в небесах, мир людей на земле и потусторонний мир, где обитают все мертвые. Считалось, что лишь стены защищают человека от душ мертвых людей и чудовищ, а любые двери - выход в мир иной. Поэтому они всегда, а особенно во сне старались держаться от них подальше. Эзотерическая версия. Эзотерики убеждены, что сон и смерть имеют очень много общего. Мол, душа и в одном и другом случае улетает блуждать в астрал. И если душа вылетит в дверь, то она может там заблудиться и не вернуться в этот мир. Тогда человек, естественно, умрет.

Именно из-за этого покойников уносят ногами вперед - считается, что это уже последний путь и им не стоит искать дорогу назад.

Что говорят ученые

Ученые и психологи убеждены, что во сне ногами к двери нет ничего страшного. Современная наука опровергает все версии. Но некоторым людям действительно не стоит спать ногами к двери - тем, кто слишком беспокоится по поводу приметы.

Ранее ученые назвали самую вредную позу для сна.