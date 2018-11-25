Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море, сообщила бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.



"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца.



Спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.



"Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Также, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли.