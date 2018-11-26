Ни для кого не секрет, что каждая мама хочет выбрать для сына самое лучшее мужское имя, которое зарядит ребенка на успех. Эксперты назвали мужские имена, которые приносят удачу и деньги, пишет clutch.

Захар

Это имя дает человеку, который его носит, упорство, терпение, выдержку. Захар выдержит все испытания на прочность, как бы жизнь его не проверяла. Поэтому такой мужчина не боится трудностей, верит в себя, что и помогает ему стать богатым и успешным.

Станислав

Даже его имя как бы намекает на успех, ведь оно означает "становиться славным, знаменитым". Станислав хорошо развит и физически, и умственно. Он умеет убеждать, находить компромисс, сглаживать конфликты. Это умение очень помогает ему в жизни. Также Станислав целеустремленный и упорный.

Виктор

Конечно, среди имен есть Виктор - "победитель". Виктор инициативный и ответственный. Правда, активностью он не отличается, но других качеств ему достаточно для того, чтобы достичь успеха в жизни. Главное - правильно его воспитать, разрешать делать выбор, принимать решения. Тогда Виктор станет лидером по жизни, и успех с богатством ему обеспечены.

Александр

Александр обладает лидерскими качествами, общительностью, силой духа и умением убеждать. Его любят окружающие, ведь он часто помогает им добрым словом или поступками. Эта его коммуникабельность наравне с лидерством и уверенностью в себе помогает добиться успеха в жизни.

Руслан

Руслан переводится как "лев". Он обладает невероятными лидерскими качествами и способностью управлять людьми так, чтобы они думали, что сами принимают определенные решения. Руслан - борец по жизни. Никакие неудачи или жизненные обстоятельства не станут помехой на его пути, его девиз - вижу цель, не вижу препятяствий. Руслан сильный и физически, и духом. Он уверен в себе, в своих силах, поэтому в том, что добьется успеха и станет богатым не сомневается даже он сам.

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